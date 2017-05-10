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  • Компенсация до €20 000 на каждую претензию
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  • Спреды от 0.2, скорость исполнения от 0.03 сек
  • EUR, USD, RUB счета
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AMarkets – онлайн брокер с максимальным процентом успешных клиентов

Скорость исполнения ордеров
... миллисекунд
500 мс
Средний показатель по индустрии
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Процент успешных клиентов за 3-й квартал 2020-го года
1. Interactive Brokers 48,65%
2. AMarkets 35,7%
3. OANDA 28,3%
4. TD AmeriTrade 28%
5. FOREX.COM 26%
6. FXCM 25,26%
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Спреды AMarkets
...
пункта
... пункта
Средний показатель по индустрии
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